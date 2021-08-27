Россия планирует потратить на оккупированные Луганск и Донецк почти 1 триллион рублей

Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированных районов Луганской и Донецкой областей более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривень).

Об этом говорится в утвержденной российским правительством «Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы», которая есть в распоряжении журналистов проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии».

В российском документе Донецк и Луганск называют «территория 1» и «территория 2» соответственно.

Согласно внутренним российским данным, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры.

Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года.

При этом военная составляющая содержания группировок «ДНР» и «ЛНР» финансируется отдельно.

Журналисты приводят данные украинской разведки, согласно которым управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданной в декабре 2014 года.

Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда — заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве «ДНР» и «ЛНР».

В Донецке — это заместители руководителя «правительства» «ДНР» Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата «правительства» Владимир Ежиков и Виктор Колесник — «советник» главы группировки «ДНР».

В Луганске работниками Благотворительного фонда являются «советники» главы «ЛНР» Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), «министр промышленности ЛНР» Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании «Востокуголь» Андрей Разин (Андрей Чурин).