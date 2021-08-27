Венедиктова: Причиной взрыв склада боеприпасов в Калиновке стала диверсия

Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки - более 5,9 млрд гривень в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб - повреждены объекты военной части, здания местных жителей.

Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора «А» в Сватово, 65 арсенале в Балаклее и 6 арсенале в городе Ичня.

Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных - совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей; возникновение пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействия, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах.

Во всех этих процессах для выяснения причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошено более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено более 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия и мы и дальше двигаемся к установлению истины.