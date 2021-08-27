В Луганской области 67 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 26 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

На выходных наибольшее колчество заболевших выявили в городах Лисичанске, Северодонецке, Новоайдаре и Попасной.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 32593 заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1075 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3007 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 94 смерти от коронавируса.

По данным Министерства охраны здоровья, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 371, Черновицкой - 282, Львовской - 241, Харьковской - 233 и Тернопольской - 180 областях.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело 2 395 404, выздоровели - 2 245 144, умерли - 55 720 человек.