В Донецкой области 6 обстрелов за сутки, один человек погиб и еще один - ранен

26 сентября российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, прицельно обстреливая позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в Луганской и Донецкой областях.

В направлении Лебединского блевики вел обстрел из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Нью-Йорк российские террористы обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного , что на Приазовье, и дважды у Новолуганского.

В результате подрыва на российском взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.