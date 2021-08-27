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В Луганской области самая высокая заболеваемость COVID-19 в Украине

Вчера, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

По данным от 23 сентября, Минздрав относит к оранжевого уровня эпидемической опасности 9 регионов Украины, включая Киев.

Показателям оранжевого уровня эпидемиологической опасности соответствуют: Киев, Днепропетровск, Донецк, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

По состоянию на 23 сентября уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в двух областях - Закарпатской и Кировоградской. Самая высокая заболеваемость в Луганской области - 411 случаев на 100 000 населения о норме до 75.

При этом, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в граничащей с регионом России, в Луганской области вакцинировано от коронавируса меньше всего людей.

Также высокие показатели в Черновицкой области (382), Харьковской (262), Тернопольской (247) и Львовской (226) областях.

Также в 8 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций: в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Еще 21 сентября все регионы Украины соответствовали показателям "зеленого" уровня.

Вместе с тем, отнесение Минздравом региона к тому или иному уровню еще не означает введение в регионе дополнительных карантинных ограничений - такое решение должен принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


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