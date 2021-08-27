Из Луганской области мама везла сыну в Россию ночной прицел, наручники и ножи

22 сентября на пункт пропуска «Меловое» в Луганской области автомобилем «Опель» приехали два человека, которые направлялись в Россию. Пассажиром следовала гражданка РФ, которая наняла водителя чтобы перевезти личные вещи, которые находились в Украине.

Во время осмотра автомобиля пограничники 3-го отряда из состава Объединенных сил, совместно с сотрудниками таможни обратили внимание на камуфлированный рюкзак, который выделялся среди других сумок.

Содержание милитаризованного портфеля составлял ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические «наручники», кобура к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм.

Владелица вещей объяснила, что не обратила внимание на рюкзак и поставила его к остальным сумкам, а опасные предметы принадлежат ее сыну, который проживает на территории России.