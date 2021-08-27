В Луганской области 291 заболевший COVID-19 и пять умерших

За 23 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 291 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 32133 заболевших. Умерли от осложнений - 1061 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 9058 новых заболевших COVID-19 и 140 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2060 человек, выздоровели 2415 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской - 948, Днепропетровской - 889, Львовской - 715, Одесской - 622 и Донецкой - 602 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 379 483 заболевших, из них 2 240 388 человек выздоровели, а 55 424 - умерли.