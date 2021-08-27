Российские боевики обстреляли район Крымского в Луганской области

23 сентября Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики вели обстрел поселка Южное из стрелкового оружия.

Вечером российские боевики трижды обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское.

В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.