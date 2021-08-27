» » Российские боевики обстреляли район Крымского в Луганской области

Российские боевики обстреляли район Крымского в Луганской области

Вчера, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

23 сентября Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики вели обстрел поселка Южное из стрелкового оружия.
Вечером российские боевики трижды обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское.

В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

Вчера, 12:14

В Луганской области самая высокая заболеваемость COVID-19 в Украине

Вчера, 09:50

Из Луганской области мама везла сыну в Россию ночной прицел, наручники и ножи

Вчера, 09:44

В Луганской области 291 заболевший COVID-19 и пять умерших

Вчера, 09:36

Российские боевики обстреляли район Крымского в Луганской области

23-09-2021, 16:08

Партии Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров по симпатиям украинцев

23-09-2021, 16:00

В Луганской области направили в суд дело чиновника «Первомайскуголь» за растрату 300 тысяч гривень

23-09-2021, 14:35

В Луганской области начались учебные сборы территориальной обороны

23-09-2021, 13:28

В Луганскую область идут заморозки до -5 градусов

23-09-2021, 13:20

Минреинтеграции одобрило заявки по приобретению жилья для 73 переселенцев

23-09-2021, 13:10

В Новоайдаре пенсионер гулял с гранатой по центральной улице

23-09-2021, 11:35

Волонтеры расскажут историю луганчанки Олеси Баклановой в проекте о женщинах, погибших на фронте российско-украинской войны

Новости Украины:

Вчера, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

Вчера, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

15-09-2021, 14:38

В Днепре взорвали пресс-секретарку ГСЧС и ветерана АТО

13-09-2021, 18:03

В США выбрали победителей Creative Arts Emmy: Корона, Мандалорец и Ход королевы собрали почти все награды

9-09-2021, 13:04

Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

8-09-2021, 12:12

В Одесской области горела база отдыха с туристами

2-09-2021, 14:22

Лето 2021 года в Киеве было одно из самых жарких за 140 лет

1-09-2021, 13:43

Добыча мела в Ровенской области нанесла окружающей среде ущерб почти 45 млн гривень

30-08-2021, 14:21

Black sea music fest: В Одессе стартовал фестиваль классической музыки

27-08-2021, 14:21

Возобновлено железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

27-08-2021, 13:31

Какую резину выбрать для авто?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

Российские боевики обстреляли район Крымского в Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня