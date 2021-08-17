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Партии Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров по симпатиям украинцев

Вчера, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

В случае досрочных выборов в Верховную Раду у Зеленского больше не будет монобольшинства. 

По данным опроса, проведенного в середине сентября 2021 года Киевским международным институтом социологии, первое и второе места в рейтинге партий делят Слуга народа и Европейская солидарность, а ОПЗЖ и Батькивщина делят 3-4 места с учетом статистической погрешности.

Среди тех граждан Украины, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили следующие результаты:

  1. Слуга народа - 20%
  2. Европейская солидарность - 17,4%
  3. ОПЗЖ - 11,6%
  4. Батькивщина - 10,8%
  5. Сила и честь - 7,8%
  6. Оппозиционный блок - 5,5%
  7. Украинская стратегия Гройсмана - 5%
  8. Радикальная партия - 5%
  9. Партия Шария - 3,5%

Остальные партии не преодолевают 5% барьер для прохождения в Раду с учетом погрешности опроса.

При этом поддержка партии Слуга народа по всей Украине практически одинакова (на западе - 20,9%, в центре - 19,3%, на юге - 20,4%, на востоке - 19,4%).

Поддержка Европейской солидарности на западе и в центре составила 22% и 19,5%, а на юге и востоке - 13,3% и 9%.

Батькивщину на западе поддерживают 12,3%, в центре - 12%, на юге - 10,6%, на востоке - 4,8%.

Поддержку ОПЗЖ на западе страны выразили 2,1% опрошенных, в центре - 8%, на юге - 16,3%, а на востоке - 32,7%.

Опрос КМИС был проведен 10-15 сентября 2021 методом телефонного интервью. Опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,4% для результатов, близких к 50%, 2,1% - для результатов, близких к 25%, 1,5% - для результатов, близких к 10%, 1,1% - для результатов, близких к 5%.


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