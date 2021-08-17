В Луганской области направили в суд дело чиновника «Первомайскуголь» за растрату 300 тысяч гривень

Одному из бывших руководителей государственного предприятия «Первомайскуголь» инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Луганской области совместно с коллегами-правоохранителями, один из руководителей шахты согласовал письменное заявление о выдаче возвратной финансовой помощи должностному шахты.

В результате чего ему безосновательно были начислены 300 тыс. гривень, а госпредприятию нанесен ущерб на соответствующую сумму.

На основании полученных доказательств следователи отдела №4 Северодонецкого районного управления полиции сообщили одному из руководителей государственного предприятия «Первомайскуголь» о подозрении.

Обвинительный акт по согласованию с Попаснянским отделом Лисичанского окружной прокуратуры Луганской области направлен в суд по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.