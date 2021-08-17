В Луганской области начались учебные сборы территориальной обороны

Сборы областной бригады территориальной обороны - одна из составляющих комплекса учений «Совместные усилия 2021», которые сейчас происходят по всей территории Украины. Во всеукраинских учениях также участвуют военнослужащих из 15 стран-партнеров, подразделения, части всех видов и родов войск, которые занимаются на всех полигонах.

236 человек, которые вчера были зачислены в списки территориальной обороны, приняли присягу на верность украинскому народу.

Учебные сборы продлятся десять дней. За это время военнослужащие получат теоретические и практические знания.

Подготовку к обороне Луганской области решили начать с торжественного построения и взаимных поздравлений чиновников.

Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай поздравил с началом учебных сборов резервистов управления 111 отдельной бригады территориальной обороны.

«Обучение по территориальной обороне очень важны. Все мы знаем выражение «Хочешь мира - готовься к войне». К сожалению, война уже идет в Украине, на нашей Луганщине. Судьба всей страны может зависеть от того, как мы будем готовы дать отпор в случае, если российские войска попытаются в дальнейшем продвигаться на наши земли. Подготовка подразделений территориальной обороны в громадах даст возможность быть уверенными, что в случае любой опасности у нас есть защита. Вам всем желаю здоровья, мужества, выдержки. Пожалуйста, обращайтесь с оружием так, как будто постоянно заряжено, ведь это ваша безопасность. Уверен, что все будет хорошо. Победа за нами», - сказал глава области.

С началом сборов присутствующих поздравили также Командир оперативно-тактического группировки «Север» Дмитрий Красильников и руководитель Северодонецкого военно-гражданской администрации Александр Стрюк.