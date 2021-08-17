В Луганскую область идут заморозки до -5 градусов

В Луганской области ГСЧС объявило предупреждение о заморозках.

По информации Луганского областного гидрометеорологического центра объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют ночью и утром в пятницу, 24 сентября, по Луганской области и Северодонецку на поверхности почвы и по восточным районам в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов мороза.

Днем в Северодонецке температура воздуха ожидается в пределах +12 - +15 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.