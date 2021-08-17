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Минреинтеграции одобрило заявки по приобретению жилья для 73 переселенцев

Вчера, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

Комиссия по рассмотрению перечня объектов и мероприятий, которые могут реализовываться за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, одобрила 8 предложений органов местного самоуправления по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц на общую сумму 10,3 млн гривень.

В Луганской области приобретут жилье в городе Счастье.

Всего же планируется приобрести 26 жилых объектов для обеспечения жильем 73 переселенцев в следующих областях:

  • Одесской области: Вилковский городской совет
  • Волынской области: Велимченский сельский совет
  • Запорожской области: Ореховский городской совет
  • Донецкой области: Добропольской городской совет
  • Ровенской области: Клесовский поселковый совет
  • Луганской области: Счастьенская городская военно-гражданская администрация
  • Ивано-Франковской области: Ивано-Франковский городской совет
  • Черниговской области: Черниговский городской совет

Получение субвенции урегулировано постановлением Кабинета Министров Украины №769, согласно которому из местного бюджета выплачивается не менее 30% стоимости жилья, 70% - из госбюджета.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №582, внутренне перемещенным лицам для возможности пользования жильем нужно стать на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. При этом, от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов.
Всего до конца 2021 года около 850 граждан Украины из числа внутренне перемещенных лиц получат жилье по бюджетной программе 70/30.


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