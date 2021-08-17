В Новоайдаре пенсионер гулял с гранатой по центральной улице

В Луганской области полицейские задержали пенсионера, который разгуливал по центральной улице Новоайдара с боевой гранатой.

Вчера, 22 сентября, в полицию Новоайдара поступило сообщение о том, что центральной улице поселка ходит человек с предметом похожим на гранату и выражает намерения покончить жизнь самоубийством.

Немедленно на место происшествия был направлен экипаж сектора реагирования патрульной полиции, местные оперативники, следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехники.

Полицейские обнаружили мужчину возле одного из садов на кв. Мира. Правонарушителем оказался 63-летний житель села Штормовое. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у пенсионера гранату «РГД-5» с запалом.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины следователям предстоит установить, откуда у мужчины граната и зачем он ее хранил.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.