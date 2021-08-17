Волонтеры расскажут историю луганчанки Олеси Баклановой в проекте о женщинах, погибших на фронте российско-украинской войны

23 сентября, состоится премьера второго сезона проекта с видео о луганчанке Олесе Баклановой из серии фильмов историй о женщинах, погибших на фронте российско-украинской войны.

Проект авторства Жіночий Ветеранський Рух реализуется при поддержке Украинского института национальной памяти.

В рамках второго сезона проекта волонтеры расскажут истории Олеси Баклановой, Екатерины Носковой и Клавдии Сытник. Выход серий планируется 23, 30 сентября и 7 октября на страницах Жіночого Ветеранського Руху и Украинского института национальной памяти.

Олеся Бакланова родом из Марковского района Луганской области. в январе 2018-го перевелась на заочную форму обучения и поступила на военную службу по контракту. Солдат, стрелок 1-го мехбатальйону 92-й бригады в рядах которой воевала под Марьинкой и Авдеевкой.

10 октября 2018-го погибла на боевой позиции Шахта «Бутовка» 300 метрах от позиций противника, получив смертельное ранения когда выглянула из бойницы для осмотра боевых позиций через прибор ночного видения.

14 октября 2018 похоронена в селе Караван-Солодкий Марковского района Луганской области.

Указом Президента Украины № 26/2019 от 31 января 2019 «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцового выполнения воинского долга» - награждена орденом «За мужество» III степени (посмертно).

В прошлом году в проекте прозвучали истории защитниц Украины Ярославы Никоненко, Натальи Хоружей, Яны Червоной, Сабины Галицкой, Шевченко Ирины.

Эти женщины отдали свою жизнь чтобы мы могли жить в независимой стране и свободном обществе.

Всего с 2014 году на войне погибло 20 храбрых защитниц Украины от российской агрессии.