На Донбассе 12 обстрелов за сутки - гранатометы, минометы и квадрокоптеры с гранатами

22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы вели прицельный обстрел из стрелкового оружия в районе Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковское российские боевики дважды обстреливали подразделения ВСУ из гранатометов различных систем.

Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм по украинским позициям.

В Донецкой области в направлении Светлодарска российские боевики вели прицельный обстрел позиций украинских военных, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое солдат ВСУ получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и организована эвакуация в госпиталь.