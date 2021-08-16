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В Луганскую области привезли новые лекарства от COVID-19

Вчера, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганскую область доставлены 1080 флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 2160 флаконов Етесевимабу (Etesevimab) - лекарственных средств, предназначенных для лечения больных COVID-19.

Механизм действия лекарств заключается в блокировании возможности вирусу прикрепиться к мембране клетки. Это делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Также Приказом Минздрава от 20.09.2021 № 1979 обновлен протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым предусмотрена возможность использования лекарственных средств Bamlanivimab и Etesevimab. Теперь врачи, которые оказывают помощь больным COVID-19, будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.


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