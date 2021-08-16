В Луганской области Укрпочта будет обслуживать села где меньше 1200 жителей мобильными отделениями

О внедрении в Луганской области проекта «Сельское отделение» на пресбрифинге в облгосадминистрации сегодня, 21 сентября, рассказала директор Луганской дирекции АО «Укрпочта» Илона Моисеева.

Она отметила, что передвижное отделение почтовой связи - это полноценное почтовое отделение, будет приезжать два-три раза в неделю в населенные пункты с количеством жителей до 1200 человек. Всего в Луганской области планируется охватить услугами 422 населенных пункта, которые будут получать все необходимые почтовые, логистические и финансовые услуги.

Первые два месяца передвижные отделения будут работать в тестовом режиме, во время которого будут отрабатываться графики работы, частота посещения населенных пунктов и прочее. С 18 августа они работают в некоторых населенных пунктах вблизи Северодонецка и Старобельска.

Всего будут задействованы 34 автомобиля. Каждая бригада будет состоять из трех человек которые будут доставлять пенсии, лекарства, периодику и посылки, принимать оплату за коммунальные платежи, выплачивать переводы и тому подобное.

Илона Моисеева отметила, что «Укрпочта» ставит цель качественно повлиять на уровень развития сел, а потому трансформирует стационарную «неавтоматизированную» почту в новый формат, благодаря которому жители получат все услуги у дома.

В Укрпочте считают, что переход к формату передвижных отделений позволит сотрудникам работать на полную ставку и улучшит условия труда.

Если раньше почтальонам необходимо было пешком или на велосипеде преодолевать большие маршруты с корреспонденцией, товарами и деньгами, то теперь они будут работать в комфортном автомобиле.