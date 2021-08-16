В Луганской области ЕС помог разминировать 72 гектара земли 

16 сентября Датский совет по беженцам (DRC) представил в Лисичанске результаты проекта «Возрождение прифронтовых громад с помощью гуманитарного разминирования и поддержки в отношении средств к существованию», который реализовывал при поддержке Европейского Союза. За время имплементации в гуманитарную противоминную деятельность, восстановление экономики и инфраструктуры Луганской области вложили 2 миллиона евро.

Работа по проекту осуществлялась с января 2020 по сентябрь 2021 года. Основная деятельность сосредоточивалась в Троицком, Новотошковском, Муратово, Камышевахе, Трехизбенке, Горске и Золотом.

«Нынешний проект с DRC является частью усилий ЕС по предоставлению прямой, эффективной и ощутимой поддержки громадам, пострадавшим от конфликта на востоке, который влияет на жизнь миллионов украинцев», — отметил Мартин Шредер, Руководитель отдела программ внешней помощи «Местное и человеческое развитие» в Представительстве ЕС в Украине.

Ник Вовк, менеджер проектов DRC, заявил, что всего удалось высвободить от взрывоопасных предметов 721,334 кв. м земли, а благодаря нетехнической разведке минной обстановки, совершенной в рамках проекта в 11 населенных пунктах, было обнаружено еще 8,112,830 кв. м загрязненных взрывоопасными предметами земель.

Также инструкторы DRC в целевых громадах провели сессии по информированию, чтобы повысить осведомленность местных жителей о рисках взрывоопасных предметов. Информацию, которая может спасти жизнь, получили более 2000 человек.

В ходе реализации проекта DRC также поддержала местный бизнес, обеспечив создание 118 новых рабочих мест и возможностей для самозанятости.

Предпринимателям предоставлялись гранты на покупку сельскохозяйственной техники, скота и других ключевых элементов, необходимых для работы.

Кроме того, были реализованы 10 инициатив громад по развитию инфраструктуры: строительство молодежных центров, ремонт сельских клубов и детских садов, установка фонарей на солнечных батареях и тому подобное.



