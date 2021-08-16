Российские боевики обстреливают Новозвановку, Катериновку и Золотое из минометов

20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Российские оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки российские террористы обстреляли позиции ВСУ из тяжелых минометов калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровка боевики вели обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем.

Также местные жители сообщают об обстреле сегодня утром поселка Золотое-4 в Луганской области из тяжелых минометов.

У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.