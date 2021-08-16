В Старобельском СИЗО пытались передать осужденному наркотики в хозяйственном мыле

Вчера, 20 сентября, в полицию Старобельска поступило сообщение работников следственного изолятора о том, что во время осмотра содержимого посылки осужденного обнаружены вещества внешне похожи на наркотические.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из посылки для задержанного 34-летнего жителя города Северодонецк 20 г марихуаны и 5 граммов вещества белого цвета, которые находились в середине куска мыла и губке для мыться посуды.

Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения экспертного исследования.

Данный факт внесен в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».