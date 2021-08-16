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Завтра в Украине рассмотрят введение карантинных ограничений «желтого» уровня

Вчера, 16:01 citynews.net.ua | Напечатать

Во вторник состоится заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление желтого эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.

«Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях - 19%», - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, Правительство на внеочередном заседании принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос внедрения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября 2021.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых привиты первой дозой не менее 80% персонала.

«Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни», - отметил Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад на вакцинацию в учебных заведениях.


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