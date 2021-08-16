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По мнению правозащитников РФ готовит объединение оккупированных Луганска и Донецка в квазигосударство

Вчера, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

«Жители ОРДЛО приняли участие в выборах ГосДумы РФ 2021. Задание Кремля НВФ «ЛНР» и «ДНР» (450 тысяч голосов) не выполнили, но программу минимум все таки осуществили.

После выборов в России начнется подготовка для политического объединения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей» - такое мнение высказал соучредитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса, мониторы Східна Правозахисна група выяснили, что после выборов стартует Политический этап объединения НВФ «ЛНР» и «ДНР». Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители «ЛНР», «ДНР» и полевые политтехнологи Кремля (группа которая работает в горячих по провокациям в сми, PR, GR направлениям);

После выборов РФ, в ОРДЛО начнётся процесс политического объединения, который будет инициирован из Госдумы РФ т.н. представителями Донбасса в Госдуме РФ;

Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении «Республик Донбасса» в один кулак, для восстановления «территориальной целостности» Донбасса.

На данный момент уже ведутся процессы по объединению так называемых общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (т.е. общие), следующий этап - это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП «Железные дороги Донбасса».

Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.

Главное, что данный процесс объединения, это промежуточный этап в стратегии Кремля против Украины.


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