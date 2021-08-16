В Золотом, Трехизбенке, Тошковке и Светличном будут работать передвижные отделения Ощадбанка

В Золотом, Трехизбенке, Тошковке и Светличном будут работать передвижные отделения ОщадбанкаВчера, 13:55
С 20 по 24 сентября на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях будут работать передвижные мобильные подразделения АО «Ощадбанк» на базе автомобиля КрАЗ.
Благодаря передвижным пунктам у жителей этих поселков появляется возможность банковского обслуживания и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий в населенных пунктах на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
График работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка на линии разграничения в Луганской области с 20 по 24 сентября
- 20 сентября (9:00 - 15:00) - г.. Золотое;
- 21 сентября (9:00 - 15:00) - с. Трехизбенка;
- 22 сентября (9:00 - 15:00) - пгт Светличное;
- 23 сентября (9:00 - 15:00) - пгт Тошковка-1;
- 24 сентября (9:00 - 15:00) - г.. Золотое.
Кроме того, на постоянной основе (с понедельника по пятницу) с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 - 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».