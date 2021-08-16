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В Луганской области арестовали «штурмовавшего» в 2014 году здание СБУ боевика 

Вчера, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика «ЛНР». В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в ​​апреля 2014 года присоединился к пророссийским вооруженных группировок. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники, а также других материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на сводных террористами баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченного здания.

Затем нес «службу» на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, их вещи и транспортные средства.

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под Белокуракино.
Боевику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.


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В Луганской области арестовали «штурмовавшего» в 2014 году здание СБУ боевика  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня