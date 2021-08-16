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Фальсификация выборов в российскую Госдуму: В Луганской области один человек проголосовал за всех сотрудников учреждения

Вчера, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на то, что голосование жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей не имеет практической ценности на выборах в российскую Госдуму (суммарное количество голосов жителей этих территорий не превышает 1 процента), путинская партия Единая Россия организовала его с присущим ей тоталитарным масштабом. Масштабом фальсификаций выборов привычному для жителей Луганска и Донецка до 2014 года.

На видео, опубликованном в ютуб-канале видно, как ответственный за голосование работник Алчевского центра культуры и творчества заходит на российский портал госуслуг и голосует за партию Единая Россия потому что так сказали «на совещании».

«17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии», — говорит мужчина на видео.

Ролик появился 18 сентября на свежесозданном канале «Выборы в ЛНР 2021» с двумя подписчиками. Манипуляции с голосами в кадре происходят на реальном портале «Госуслуг», о чем свидетельствуют адреса в строке браузера.

В самом Луганске власти похвастались масштабом отправки жителей оккупированных районов на выборы в Ростовскую область - ежедневно отправлялось до 60 автобусов.

Всего из оккупированных РФ районов Луганской области планировалось получить до 250 тысяч голосов на российских выборах.

При этом аномальные результаты голосования за партию ЕР заметили и в России - результат голосования в Ростовской области отличается от среднего по стране.

При этом, для россиян стало откровением, что жители оккупированных районов голосуют за путинскую партию и не голосуют за другие. Хотя ответ на этот вопрос как раз показан на видео из Алчевска.

  

С момента начала выборов, МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.. Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн. избирателей, которые сейчас проживают в временно оккупированном Крыму, существенно исказят результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организаторы участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.


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