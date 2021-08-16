Российские боевики обстреляли Орехово и Новозвановку в Луганской области

19 сентября в Луганской и Донецкой областях Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В Луганской области российские боевики трижды обстреливали Новозвановку из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

У Орехово наемники обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ у Майорска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответный огонь.

В направлении Луганского и Новолуганского боевики вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа «Квадрокоптер», с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

Один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и организована эвакуация в госпиталь.