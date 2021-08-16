В Луганской области неизвестные «заминировали» Азот, заправочные станции и супермаркет

Сегодня, 17 сентября, в 11.42 в полицию поступила анонимная информация о заминировании объектов промышленности, автозаправочных станций и супермаркетов с требованием освободить какого-то «представителя националистического движения из СИЗО» и уволить начальника ГСЧС Старобельска, которого назвали «сепаратистом» и любителем русского мира.

Как сообщили в полиции, немедленно развернута работа ситуационного центра, который возглавляет начальник ГУНП. Личный состав ГУНП, Северодонецкого и Старобельского полиции поднят по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ДСНС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты.

Сейчас часть объектов уже отработана, опасных предметов не обнаружено.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Полиция обращается к гражданам с извинениями в связи с доставкой временным неудобствам во время отработки торговых и других заведений инфраструктуры.

По мнению главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, такая акция представляет угрозу всем жителям области, что и так страдает от российской вооруженной агрессии, дестабилизирует ситуацию также и изнутри. Однако наши правоохранители оперативно и слаженно работают над сложившейся ситуацией.

«Несмотря на то, что у нас есть циничный и жестокий враг на севере, у нас есть антиукраинские силы внутри страны. Сам факт существования «пятой колонны» и сторонников врага среди наших соотечественников более опасным фактором влияния в регионе. Саботаж, диверсии, фейки в соцсетях - они используют любые механизмы, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Убежден, что эта провокация со стороны неизвестных лиц, может быть попыткой проверить мощь наших институтов на фоне обострения ситуации на фронте» - заявил Сергей Гайдай.