В Луганской области начальник и криминалист одного из отделов полиции поставили вымогательство взяток «на поток»

Работники Территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали при получении взятки начальника и криминалиста одного из отделов полиции в Луганской области.

Капитан полиции и старший лейтенант-криминалист следственного отделения требовали и получили «откупные» у местного жителя, которому грозило наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

За деньги полицейские предлагали мужчине избежать административной ответственности.

Также полицейские узнали, что человек занимается сбытом горючего, поэтому заявили ему, что им также нужны деньги. Они обещали не вмешиваться в его деятельность при постоянных ежемесячных платежах в сумме 1,5 тыс. гривень.

Работники ГБР задокументировали, как старший лейтенант получил от гражданина 9,5 тыс. гривень и передал начальнику отдела полиции его долю.

При распределении полученной взятки полицейские были задержаны.

Обоим правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 368 УК Украины).

Следствие устанавливает другие возможные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды задержанными. Сообщение об этом можно прислать на электронный адрес ТУ ГБР в Краматорске zlochyn@kram.dbr.gov.ua.