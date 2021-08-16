В Луганской области начальник и криминалист одного из отделов полиции поставили вымогательство взяток «на поток»Сегодня, 14:29
Работники Территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали при получении взятки начальника и криминалиста одного из отделов полиции в Луганской области.
Капитан полиции и старший лейтенант-криминалист следственного отделения требовали и получили «откупные» у местного жителя, которому грозило наказание за вождение в нетрезвом состоянии.
За деньги полицейские предлагали мужчине избежать административной ответственности.
Также полицейские узнали, что человек занимается сбытом горючего, поэтому заявили ему, что им также нужны деньги. Они обещали не вмешиваться в его деятельность при постоянных ежемесячных платежах в сумме 1,5 тыс. гривень.
Работники ГБР задокументировали, как старший лейтенант получил от гражданина 9,5 тыс. гривень и передал начальнику отдела полиции его долю.
При распределении полученной взятки полицейские были задержаны.
Обоим правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 368 УК Украины).
Следствие устанавливает другие возможные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды задержанными. Сообщение об этом можно прислать на электронный адрес ТУ ГБР в Краматорске zlochyn@kram.dbr.gov.ua.