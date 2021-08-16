Луганская область на последнем месте в Украине по вакцинации от COVID-19

По данным Министерства охраны здоровья, Луганская область находится на последнем месте по вакцинации от COVID-19.

В области две дозы вакцины от коронавируса получили 87 979 человек (меньше только в ) первой дозой вакцинированы - 103 753 человека - это худший результат в стране.

Всего вакцинация в области осуществляется 13 мобильными бригадами, 55 пунктами прививок и 5 центрами массовой вакцинации населения.

Также жители оккупированных районов Луганской области могут получить вакцину на КПВВ в Станице Луганской, а также в населенных пунктах Станица Луганская, Сватово, Северодонецк, Старобельск и Новоайдар.