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Луганская «Заря» уступила на выезде норвежскому «Будё-Глимту»

Сегодня, 13:34 citynews.net.ua | Напечатать

В первом матче группового этапа новой Лиги Конференций луганская «Заря» играла на выезде с норвежским клубом «Будё-Глимт».

Игра проходила на стадионе «Аспмюра стэдиум» в норвежском городе Будё.

По итогам встречи норвежская команда обыграла луганскую зарю со счетом 3:1.

Голы в ворота луганчан забили Ульрик Сальтнес на 48 минуте, спустя минуту отметился Ола Сольбаккен и Амаль Пеллегрино на 60 минуте матча.

Луганской команде удалось забить лишь на последней минуте матча - голом отметился Артём Громов.

В рамках этама луганской команде еще предстоит ответная встреча с норвежцами, а также по две игру (дома и на выезде) с российским ЦСКА и итальянской «Ромой». 

Для справки: Лига конференций Европы УЕФА (англ. UEFA Europa Conference League) - футбольный клубный турнир под эгидой УЕФА, который будет проводиться в цикле 2021-2024 годов. Решение о создании нового клубного турнира Исполнительный комитет УЕФА принял 2 декабря 2018 года.


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Луганская «Заря» уступила на выезде норвежскому «Будё-Глимту»