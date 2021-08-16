В оккупированном районе Луганской области российские снаряды взорвались около школы и детского сада

На оккупированной территории Луганской области село Иллирия Лутугинского района попало под обстрел российских боевиков «ЛНР», проводивших артиллерийские стрельбы на полигоне.

Российские снаряды взорвались около школы и детского сада. Только чудом не пострадали дети находившиеся на улице.

Как сообщили местные жители, обстрел произошел вчера, 16 сентября. «Один выстрел около церкви, школы и детского сада (что находится очень близко), второй около сельского клуба, третий в поле», — пишут местные жители. «Находимся далеко от линии разграничения, что исключает возможность украинского обстрела», — констатируют они.

«Раненных и погибших нет, скорая помощь зарегистрировала обращения учащихся школы, которые на момент обстрела находились на перемене во дворе и соответственно испытали огромный стресс, а также жителей (повышенное давление и боли в сердце)», — говорится в сообщениях.

Местные жители просят оккупационные власти «обратить внимание на данное происшествие и предпринять меры по ликвидации полигона с данных территорий». «Хотелось бы услышать, как будет производиться рассмотрение данного ЧП правительством ЛНР и какие будут предприняты меры», — надеются они.