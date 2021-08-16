В Украине 72 похищенных российской властью украинца получат помощь от правительства

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием граждан лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинским гражданам.

Речь идет об украинцах, оказавшимся в заложниках с начала вооруженной агрессии РФ против Украины - с 2014 года, и освобожденных или все еще незаконно удерживающихся страной-оккупантом и/или ее оккупационными режимами.

В частности, 6 семей незаконно заключенных оккупационной администрацией Рф и/или органами власти Рф украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тысяч гривень каждый.

Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. гривень каждый.

2 сентября Минреинтеграции выплатило средства 43 освобожденным из плена РФ украинцам, а 14 сентября такую же помощь получили еще три гражданина.