Что продвигают российские дезинформаторы в Украине: Фашизм, антивакцинаторы и военное вторжение

Основные результаты мониторинга российских информационных операций за первое полугодие выложила Александра Цехановская, руководитель Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ. Об этом шла речь во время презентации исследования в Украинском кризисном медиа-центре .

7 сентября в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра состоялась презентация отчета "Обзор основных операций российского информационного влияния в Украине за первое полугодие 2021". Исследование было проведено группой по анализу гибридных угроз УКМЦ.

Основными целями этой активности является внутриполитическая дестабилизация, легитимация российской оккупации территорий Украины, усиление влияния Москвы на внутренние процессы и дискредитация официального Киева перед западными партнерами.

При этом российское информационное влияние остается довольно эффективным именно благодаря своей адаптивности - постоянной подстройкой как месседжей, так и методов их распространения.

Методологически мониторинг опирается на опрос экспертов и непосредственный осмотр источников российских нарративов. Их можно разделить на три группы - непосредственно российские СМИ, условно пророссийские СМИ в Украине (телеканалы из пула Медведчука и "Наш") и сеть преимущественно анонимных Телеграмм-каналов, которые распространяют фейки и дезинформацию.

В течение первого полугодия этого года мониторинг зафиксировал четыре последовательные тематические волны.

Первой стала активная дискредитация вакцинации против COVID-19 через поддержку антивакцинаторського движения и подрыв доверия к отдельным утвержденным в Украине вакцинам.

К этой информационной кампании приложились в частности структуры церкви московского патриархата и телеканалы пула Медведчука (последние в частности "продвигали" российскую вакцину Sputnik V).

Следующей волной стала "военная тревога" вокруг угрозы открытого российского вторжения на территорию Украины.

Целью этой информационной операции было распространение неверия в поддержке Украины со стороны западных партнеров и запугивания украинского общества.

В этом же контексте Цехановская привела пример попытки срыва военных учений "Си-Бриз-2021", во время которых среди их участников-военнослужащих неустановленные лица распространяли интернет-формы для сбора персональных данных.

На памятные даты 8 и 9 мая пришлось уже традиционное обострение "войны памяти" о событиях Второй мировой и образа СССР. К ключевым приемам конфликтной мобилизации можно отнести акцию "Бессмертный полк" и оживление риторики о "фашизме в Украине".

Последней по времени волной стала тема отношений Украины с западными партнерами. На двустороннем уровне (Венгрия, Польша) активно используются те же вопросы политики памяти, а на общем - провоцирование уныния в евроатлантические перспективах Украины и акцент на "внешнем управлении" со стороны МВФ.

Цехановська озвучила и прогнозы Группы относительно дальнейших направлений российских информационных атак.

"Конечно, мы ожидаем продолжения кампаний по антивакцинаторству и дискредитации западных вакцин, атаки на систему здравоохранения. В принципе, дискредитации реформ в Украине в целом. Это, конечно, нарратив о внешнем управлении, атаки на "Крымскую платформу", это продолжение незаконной паспортизации на оккупированных территориях и голосование украинских граждан на выборах в Госдуму. И это создание новых каналов коммуникации дезинформации", - подытожила спикерка.

Роман Шутов, координатор проекта Open Information Partnership в странах Восточного партнерства, высказался об основных направлениях противодействия российской информационной агрессии, которые должна принять украинская власть. Основной проблемой здесь является реактивная позиция Украины: когда инициативой обладает именно агрессор, противодействие сводится к ответам и опровержению отдельных вбросов и не является эффективным.

Для того чтобы сломать эту ситуацию Шутов предложил стратегически перейти к перестройке системы образования и просвещения населения, "обеспечить ему доступ к знанию о мире". Координировать эти усилия должен специальный государственный орган, который будет иметь политические гарантии свободы действий и достаточное ресурсное обеспечение.

Технологическую перспективу сопротивления дезинформации осветила Ксения Ильюк, аналитикиня ОО "Детектор-Медиа". По ее словам, уже через несколько лет технологии Artificial Intelligence могут в корне изменить подход к борьбе с фейками. Нейросети уже способны создавать фальшивые новости, но, по мнению Ильюк, настоящая эпоха постправды наступит тогда, когда человек окажется неспособным отличить deep fake, созданный искусственным интеллектом.

И именно Украина может оказаться испытательной площадкой для этих технологий - именно поэтому уже стоит ставить вопрос о подготовке соответствующих специалистов.

Подводя итоги презентации, Валерий Чалый подчеркнул, что вопрос информационной безопасности должны разрабатываться государством на основе институциональной преемственности, независимо от изменения политической власти. Сейчас по некоторым позициям можно говорить об откате.

Чалый привел пример спутникового ТВ на востоке Украины: в то время, как отечественные каналы зашифровали свой сигнал по коммерческим соображениям, вещание российских происходит беспрепятственно и доля их потребления растет. Еще одной проблемой информационного пространства Украины Чалый назвал "раздробление" аудиторий СМИ разного политического направления.

"Если раньше на центральных СМИ был какой-то баланс мнений, то теперь аудитории "разошлись по разным квартирам". С одной стороны провластные каналы - или олигархические, поддерживающих действия властей. Смотрим оппозиционные каналы - там Украина в провале, заявления похуже российских. Если раньше зритель мог сформулировать какой-то знаменатель, то теперь различные группы все больше цементируются в своих убеждениях", - отметил он.

В завершение председатель правления УКМЦ выразил уверенность, что результаты мониторинга пригодятся как власти, так и гражданскому обществу - и призвал обе стороны к развитию культуры критической самооценки и умения коммуникации.