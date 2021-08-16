Жители Луганской и Донецкой областей смогут подать на компенсацию за разрушенное жилье через портал Дія

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев рассказал о проектах, которые планируется реализовать до конца 2021 года.

«Сегодня государство продолжает двигаться по пути цифровой трансформации и нам важно, чтобы люди, проживающие на временно оккупированных территориях и ВПО были в центре этого процесса и имели максимально комфортный доступ ко всем публичным и административным услугам. До конца этого года мы планируем запустить онлайн подачи заявки на Портале Дія для получения денежной компенсации за разрушенное жилье в Донецкой и Луганской областях, а в 2022 — через веб заявки на Портале Дія о необходимости социального жилья для ВПО. И это лишь несколько ключевых аспектов над которыми мы усиленно работаем», — отметил он.

Также Снавер Сейтхалилев рассказал о проекте, который реализуется совместно с Министерством цифровой трансформации и Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству в рамках предоставления льготного ипотечного кредита для ВПО путем средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

«В мае мы упростили процесс подачи заявки на получение льготного ипотечного кредита для ВПО и теперь заявление можно подавать через портал Дія. Эта процедура занимает всего 10 минут и такая возможность безусловно повлияла на количество желающих участвовать в программе. Кроме того, с октября 2020 уже внедрена электронная справка ВПО. Также уже доступна услуга еМалятко на портале Дія. Мы убеждены, что нам удастся перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий в онлайн-формат до 2023 года», сказал заместитель министра.

31 августа 2021 Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству осуществлен второй отбор победителей из числа кандидатов на получение кредита в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

Заявления подаются через портал Дія по ссылке.