В Луганской области 273 новых заболевших COVID-19 и семь умерших

За 16 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 273 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умерли 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 30529 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 1037 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 6624 случая коронавирусной болезни COVID-19. От осложнений умерли 99 заболевших, госпитализировано лиц с подтвержденным и подозрительными случаями - 1568, выздоровели - 1914 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Харьковской - 649, Львовской - 644, Одесской - 530), Днепропетровской - 426 областях и Киеве - 426.

В то же время, некоторые медики считают - официальная статистика не точно соответствует уровню заболеваемости из-за того, что частные лаборатории не всегда вовремя передают данные о выявленных заболевших.