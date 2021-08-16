За прошедшие сутки российские боевики обстреливали Золотое, Счастье и Тарамчук

16 сентября в Луганской и Донецкой областей зафиксировано 8 обстрелов со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские боевики обстреляли город Счастье из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также российские террористы сбросили на Счастье две гранаты с квадрокоптеров.

Поселок Золотое-4 российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреляли поселок Тарамчук дважды из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела поврежден жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники вели обстрел из тяжелых минометов калибра 120 мм.

Потерь среди украинских защитников нет.