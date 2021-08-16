За прошедшие сутки российские боевики обстреливали Золотое, Счастье и Тарамчук

За прошедшие сутки российские боевики обстреливали Золотое, Счастье и ТарамчукСегодня, 08:55
16 сентября в Луганской и Донецкой областей зафиксировано 8 обстрелов со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские боевики обстреляли город Счастье из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Также российские террористы сбросили на Счастье две гранаты с квадрокоптеров.
Поселок Золотое-4 российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области российские террористы обстреляли поселок Тарамчук дважды из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела поврежден жилой дом и придомовая территория.
В районе населенного пункта Пески российские наемники вели обстрел из тяжелых минометов калибра 120 мм.
Потерь среди украинских защитников нет.