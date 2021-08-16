В Северодонецке сожгли два автомобиля

Сообщение о возгорании автомобилей возле многоэтажного дома по пр. Гвардейском поступило в полицию сегодня в 19.45 от диспетчера ДСНС.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалистическая лаборатория, кинологи, руководство ГУНП и полиции Северодонецка.

Сейчас полицейские проводят необходимые первоочередные следственные и оперативные мероприятия с целью установления обстоятельств происшествия и возможных свидетелей.

О результатах сообщим дополнительно.