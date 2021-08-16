В Украине запустили карту экологических проблем Луганской и Донецкой областей

В Украине запустили новую карту «Восток Ekomap» , которая посвящена актуальному состоянию окружающей среды Донецкой и Луганской областей. Проект является не только информационным, но и коммуникационным, ведь каждый человек сможет проинформировать о проблеме в своей местности, добавив соответствующую точку на карте. Это поможет определить горизонт экологических проблем Донбасса, чтобы начать их исправлять.

Проект разработан общественной организацией «Криголам» при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program.

Экологическая катастрофа на Донбассе продолжается уже давно, однако именно с началом боевых действий в 2014 году она достигла своего пика. Война наносит вред почвам региона, его водным системам, а также дикой природе. Наибольшей опасностью является неконтролируемое затопление шахт, что приводит к загрязнению воды, просадки грунтов, а также отравление воздуха. Лесные пожары и незаконная вырубка деревьев привели к потере лесных массивов и полос ветрозащиты, имели серьезное влияние на природные заповедники и нарушили равновесие экосистем. Военные действия также обострили вопросы обращения с отходами, особенно в городах вдоль линии соприкосновения. За вооруженного конфликта нарушилась система мониторинга окружающей среды и ограничился доступ к экологической информации региона.

«Первый шаг к решению проблемы — понимание ее масштабности. Проект «Восток Ekomap» стремится начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса. Местное население сможет активно к этому приобщаться и обозначать точки проблем (мусорные свалки, вырубка лесов, проседание грунта и другие) в своем регионе», — говорят основатели общественной организации «Криголам».

Если вы заметили свалку возле своего дома, незаконную вырубку соседнего леса, тлеющий террикон или беспокоитесь вопросам качества питьевой воды, то вы сможете способствовать решению этой проблемы. Для этого нужно нажать на желтый плюсик на карте, выбрать одну из 10-ти категорий проблемы, добавить описание проблемы, а также поставить ее местонахождение на карте. Сюда же можно добавить фото, видео или статьи. На карте просчитан список проблем, нажав на которые можно просмотреть видеоролик-пояснювач, разработанный совместно с экспертами. А также узнать подробнее о методах и инструменты необходимы для решения конкретной проблемы, которые предложили ученые.

Местные экологические неправительственные организации работают как модераторы сайта, которые будут проверять будущие данные. Кроме того, вместе с точкой можно добавить свое видение решения проблемы. Все нанесенные данные помогут определить всю масштабность вопрос, а экологические общественные организации смогут использовать их в своей деятельности.