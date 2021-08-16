В Меловом задержали двух «расхитителей гробниц»

13 сентября, в полицию Мелового поступило сообщение о том, что на старом кладбище неизвестными были повреждены могилы умерших и похищенные металлические ограждения и трубы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к совершению данного преступления причастны 38-летний местный житель и 40-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи чужого имущества.

Как сообщили в Старобельском управлении полиции, в рамках открытого уголовного производства по ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» продолжается досудебное расследование.