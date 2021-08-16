В большинстве регионов Украины резко выросла заболеваемость COVID-19

В 18-ти из 25 регионов Украины превышен Пороговый уровень заболеваемости COVID-19, в 7-ми регионах состоянию на 14 сентября была превышена динамика уровня госпитализаций.

По информации Министерства охраны здоровья, 12 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышал «зеленый уровень» в 12 регионах включая Киев, а динамика уровня госпитализаций превышена в 4 областях.

По состоянию на 14 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 000 жителей, превышен в Киеве и 17 областях.

Хуже всего ситуация в Черновицкой области — там уровень заболеваемости достиг 260 на 100 000. В Луганской области — 218, в Тернопольской — 147, в Киеве — 142.

Также превышен уровень инфицирования в Харьковской (117), Херсонской (112), Хмельницкой (111), Львовской (109), Одесской (106), Житомирской (105), Ровенской (102), Запорожской (99), Донецкой (88), Волынской (84), Черкасской (83), Сумской (82), Ивано-Франковской (80), Киевской (75) областях.

В 7-ми областях индикатор уровня заболеваемости пока «зеленый», но в Днепропетровской области он приближается к критическим (73).

В семи регионах превышена динамика уровня госпитализаций больных с COVID-19.

Во Львовской и Волынской областях этот индикатор превышен менее 6 дней подряд. 14 сентября он составлял 82,8% и 64,7% соответственно при норме в 50%.

14 сентября показатель динамики уровня госпитализаций второй день подряд превышал в Винницкой (83,9%), Николаевской (75,5%) и Закарпатской (62,8%) областях.

Также уровень госпитализаций ухудшилось в Ивано-Франковской (60,6%) и Ровенской (51,9%) областях.

Пока вся Украина официально в «зеленой зоне», но с 20 сентября заработают новые Карантинный правила — и на следующей неделе могут объяву «желтые» зоны с усилением ограничений.