В Луганской области за 3 дня отключили 488 должников за электроэнергию

9 сентября в Луганской области стартовало отключение должников от электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, задолженность жителей области за потребленную электроэнергию составляет 76 млн гривень.

Больше всего должны жители Северодонецка и Лисичанска - по 18,5 и 14,02 млн гривень соответственно. Также в ЛЭО уточнили, что в этих громадах в среднем по 6 тысяч человек уже 3 месяца не платили за электричество.

Также крупная задолженность есть и у жителей Попаснянской, Старобельской и Сватовской громад - более 4 млн гривень в каждой.

Всего за 3 дня, с момента отмены моратория на отключение должников, электропоставляющая компания в Луганской области отключила 488 абонентов от поставок электроэнергии.