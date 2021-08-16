В Луганской области за 3 дня отключили 488 должников за электроэнергию

В Луганской области за 3 дня отключили 488 должников за электроэнергиюСегодня, 10:01
9 сентября в Луганской области стартовало отключение должников от электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, задолженность жителей области за потребленную электроэнергию составляет 76 млн гривень.
Больше всего должны жители Северодонецка и Лисичанска - по 18,5 и 14,02 млн гривень соответственно. Также в ЛЭО уточнили, что в этих громадах в среднем по 6 тысяч человек уже 3 месяца не платили за электричество.
Также крупная задолженность есть и у жителей Попаснянской, Старобельской и Сватовской громад - более 4 млн гривень в каждой.
Всего за 3 дня, с момента отмены моратория на отключение должников, электропоставляющая компания в Луганской области отключила 488 абонентов от поставок электроэнергии.