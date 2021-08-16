В Луганской области 247 заболевших COVID-19 за сутки

За 14 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 247 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Заболеваемость COVID-19 в Луганской области начала увеличиваться с середины августа несмотря на вакцинацию.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 30027 заболевших. От осложнений умерли 1028 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1609 человек, умерли 93 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 441, Одесской - 361, Харьковской - 343, Львовской - 294 и Днепропетровской - 273 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 325 796 человек, из них 2 225 130 человек выздоровели, 54 550 - умерли.