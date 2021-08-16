В Донецкой области 4 обстрела за сутки - артиллерия и минометы

14 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

В районе населенного пункта Пески российские боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

У Шумов украинских военных обстреляли из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.