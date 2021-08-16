В Луганской области 214 новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области за понедельник, 13 сентября, лабораторно подтверждено 214 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Такой высокий уровень выявления новых случаев коронавируса характерен в Луганской области для дня после выходных, когда тесты в лабораториях почти не проводятся и остаются до понедельника.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 29780 заболевших COVID-19. От осложнений за время проведения тестов умерли 1023 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3332 случая коронавируса. От осложнений умерли 97 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество заболевших зафиксировано в Киеве - 412, Харьковской - 260, Львовской - 241, Одесской - 232 и Луганской - 214 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 321 156 человек, из них 2 223 272 выздоровели, 54 457 человек умерли.