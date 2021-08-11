В Северодонецке митинговали с требованием отставки Гайдая

В четверг в Северодонецке прошел митинг с требованием отставки главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Также митингующие требовали уволить глав Северодонецкой и Горской городских военно-гражданских администраций и назначить местные выборы в 8 громадах Луганской области.

По словам организаторов митинга, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай виноват в гибели людей во время лесных пожаров, укрывательстве коррупционеров, росте тарифов и незаконном лишении жителей Луганской области права на самоуправление.

Всего в митинге, организованном общественными активистами из Северодонецка и Горского, приняли участи 22 человека.

Как сообщил Алексей Светиков, представители местных организаций политических партий - ОПЗЖ, «Наш Край», «Европейская Солидарность» - в митинге участие не приняли.

В итоге немногочисленные участники протеста подписали соответствующее обращение к Президенту и Верховной Раде, которое будет направлено адресатам.