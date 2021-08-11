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Укрпочта выпустила почтовые марки с женщинами-учеными «Наука - це вона»

Сегодня, 13:04 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках образовательного арт-проекта «Наука - це вона» Укрпочта презентовала одноименный почтовый блок из четырех марок, на которых изображены женщины-ученые, достигшие значительных результатов в ИТ, физике, математике. Он создан в сотрудничестве с благотворительным образовательным проектом STEM is FEM и реализуется при поддержке UNICEF и ООН Женщины в Украине.

«Укрпочта присоединилась к образовательному арт-проекта «Наука - це вона» и сегодня выпустила почтовый блок с выдающимися украинскими женщинами-учеными. Вместе с нашими партнерами мы показываем общественности, что женщины могут достичь профессиональных высот в математике, физике, ИТ и это не сугубо мужские сферы. Эти почтовые марки, благодаря ценителям филателии и нашим клиентам, разлетятся в разные уголки Украины», отметил во время спецпогашения генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Цель STEM is FEM и проекта «Наука - це вона» побороть стереотипы о том, что якобы существуют чисто «мужские» профессии. Проект помогает девушкам присоединиться к техническим и другим сферам, где сейчас есть гендерный дисбаланс, и увидеть, что они могут добиться успеха везде, и в этих сферах также. Но проблема гендерного неравенства имеет глобальный характер, и поэтому мы рады, что Укрпочта присоединилась к этому делу и мы можем вместе помочь обратить внимание общества на эту проблему», отметил инициатор проекта, инвестор и основатель украинской технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Выставка «Наука - це вона» будет представлена ​​в помещении Главпочтамта в течение трех дней с 8 по 10 сентября.

Почтовый блок выпущен тиражом 8000 экземпляров. Номинал каждой марки 9 грн.

В качестве эскизов почтовых марок были использованы портреты, созданные Анной Иваненко, Анной Сарвирою, Ольгой Дехтяревой,

 

Евгенией Полосин и Сергеем Майдуковим.

На марках почтового блока изображены четыре женщины-ученые:

Екатерина Ющенко создала первый в мире формальный язык адресного программирования, на котором были созданы первые программы распознавания простых геометрических фигур, печатных и рукописных букв и цифр. Украинка фактически основала первую школу теоретического программирования в СССР.

Ольга Перевозчикова разработала ряд терминологических государственных стандартов по программированию, которые впервые зафиксировали современные нормы украиноязычной ИТ-лексики. Также она стала автором «Англо-украинского толкового словаря по вычислительной технике, Интернету и программированию», два издания которого охватывают более 14 000 ИТ-терминов.

Антонина Прихотько разработала ряд методик выращивания сверхтонких кристаллов органических соединений, пригодных для низкотемпературных спектральных исследований, повлиявшие на развитие физики твердого тела. Организовала в Институте физики Киева спектральную лабораторию, которая впоследствии стала крупнейшим в мире центром низкотемпературной спектроскопии неметаллических кристаллов.

Клавдия Латышева первая в Украине докторка физико-математических наук. Ее труды по электродинамике, теории колебаний и теории вероятностей, изданные еще в 30-40 годах ХХ века, и ныне занимают видное место в библиотеках выдающихся математиков современности. Научный потенциал ученого - более 40 работ, среди которых метод Фробениуса-Латышевой для решения систем дифференциальных уравнений в частных производных.

  

Основой выставки «Наука - це вона» является коллекция портретов украинских женщин-ученых, созданная группой современных иллюстраторов во главе с Сергеем Майдуковим. Экспозиция является частью одноименного образовательного арт-проекта, инициированного STEM is FEM, который реализуется при поддержке UNICEF и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН Женщины Поколение равенства. Генеральным партнером проекта является технологическая компания Roosh.


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