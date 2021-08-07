В Луганской области задокументировано очередное преступление российских оккупантов против человечности

Украинская сторона СЦКК очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 видов вооружения.

В Луганской области около 19 часов 7 августа 2021 года вооруженные формирования РФ при обстреле с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин).

Украинской стороной СЦКК было проведено верификацию минировании и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.

Действия российских оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и противоречат Минским договоренностям.

Стоит отметить, что подобное минирование является нарушением норм «Женевских конвенций» 1949 года и Дополнительно квалифицируется как военное преступление наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.