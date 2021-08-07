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В Северодонецке «Фестиваль думок 2021» собрал почти 3000 участников и участниц

Вчера, 15:25 citynews.net.ua | Напечатать

4 сентября в Северодонецке состоялся пятый юбилейный «Фестиваль думок», который, несмотря на дождь, собрал более 500 участников и участниц.

Более 30 дискуссий, воркшопов, мастер-классов и других активностей собрали людей вживую на площади Перемоги.

На 7 локациях под открытым небом эксперты и экспертки из Украины и Европы обсуждали войну и кризиса, касающиеся как региона, так и страны в целом, искусство, образование, изменения к законопроектив и диджитализацию.

«Фестиваль думок» собирает людей для важных, часто сложных, но таких необходимых разговоров. В свое время пандемия помогла нам свести к минимуму «фановую» часть мероприятия и сфокусироваться на содержании и дискуссиях. Однако участников фестиваля не стало меньше. Наоборот, увеличивается количество активно вовлеченных в диалог людей. А это значит, что в диалоге местные жители начинают видеть эффективный инструмент», — считает координатор Фестиваля мыслей и председатель правления Восток SOS Юлия Красильникова.

А вот уже 5 сентября около 80 человек собрались на выездной локации фестиваля Привольнянском плацдарме, чтобы вместе с властями и экспертами обсудить возможности развития туризма в Луганской области и развенчивать исторические мифы о регионе, навязанные российской пропагандой.

За 5 лет в Фестивале приняли участие более 400 спикеров и спикерок, около 15 000 посетителей и посетительниц оффлайн и онлайн и произошло более 100 обсуждений.

В этом году к онлайн-части фестиваля присоединились более 2000 человек, еще 600 участников и участниц приняли участие в обсуждениях вживую.

 

«Фестиваль думок» происходит в Северодонецке каждый сентябрь. Идея создать такой фест в Украине принадлежит партнерам Восток SOS с эстонской организации Mondo. У них подобное мероприятие arvamusfestival охватывает почти всю страну, а его уменьшенная копия в 2017 впервые состоялась в Луганской области.

Тогда родилось и четкое видение того, каким должен быть этот фестиваль у нас. Во время него Северодонецк становится магнитом для людей со всей Украины и возможностью развивать регион через интересный культурно-образовательное мероприятие.

Фестиваль организуют Восток SOS и эстонская организация MTÜ Mondo при финансовой поддержке Программы США ‚Development Cooperation Partnership‘ (DCP), фонда сотрудничества в области развития Министерства иностранных дел Эстонии и Посольства Эстонской Республики в Украине.


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В Северодонецке «Фестиваль думок 2021» собрал почти 3000 участников и участниц » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня