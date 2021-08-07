Украина призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей оккупированных Донбасса и Крыма

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывам признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

За соответствующий законопроект было отдано 318 голосов на заседании в среду.

Украина призвала Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства применить все необходимые меры, чтобы «предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, и исключить участие в выборах граждан Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса».

Если Россия свои выборы на Донбассе и в Крыму все же проведет, то Рада призвала международное сообщество не признавать их легитимность.

Также Верховная Рада призвала международных партнеров применить санкции против «представителей органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Государственную Думу, и тем самым нарушают суверенитет Украины».

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей с российскими паспортами. Помимо организации голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.